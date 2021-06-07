Полуфиналист шоу "Холостячка", ведущий мероприятий, юморист Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, показал, как отдыхает со своей возлюбленной

После участия в проекте юморист, отвергнутый Мишиной, вернулся к своей возлюбленной, передает Politeka.net. Рыбак пришел на шоу, заверив свою девушку, Алину Смирнову, что делает это лишь ради пиара, но позже у него появились чувства к Мишиной.

После того как "холостячка" отвергла Рыбака, и стала строить отношения с другим участником, Александром Эллертом, Андрей попросил прощения у своей "старой" возлюбленной, а та его простила. Сейчас влюбленные живут вместе, и часто делятся кадрами совместного времяпрепровождения.

В этот раз Рыбак опубликовал сторис в Инстаграм, на которых показал свои взрослые утехи с Алиной.

На кадрах влюбленные пили пиво и ели чипсы.

"Когда кто-то спросит, зачем становиться взрослым, просто покажите ему это видео", - написал Рыбак.

"Что ты делаешь?", - спросила Алина.

"Живу и это прекрасно", - ответил юморист.

"Не снимай меня" - попросила брюнетка.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Андрей Рыбак родился 9 августа 1992 года в Житомире.

Роль юмориста Андрей на себя примерил на первом курсе университета, а позже вступил в команду КВН, с которой попытали силы в «Лиге смеха». Затем артист стал востребованным ведущим, и сниматься в скетчкоме «Страна У». Сейчас он ведет свой канал в Ютубе.

Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".

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