Півфіналіст шоу "Холостячка", ведучий заходів, гуморист Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, показав кохану
Колишня героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина зараз будує стосунки з коміком Олександром Еллертом, якого вибрала на шоу, передає Politeka.net.
Після проекту Андрій Рибак будує нові" старі " відносини. Справа в тому, що екс-учасник проекту повернувся до своєї дівчини Аліни Смирнової, якій днями виповнилося 28 років.
Так, нещодавно Аліна показала звичайний вечір вдома разом в Андрієм. Нове відео дівчина опублікувала в своєму профілі Instagram в розділі сторіз. На обличчі у Аліни чорна омолоджуюча маска.
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За крок від фіналу гуморист розповів, що за межами проекту його чекає дівчина, а на шоу він прийшов заради своєї роботи. Перед участю Рибак запевнив Смирнову, що не закохається в Мішину, але в підсумку не дотримав своєї обіцянки.
"28. Я абсолютно щасливий у всіх сенсах цього слова людина.
З вдячністю в серці і легкістю на душі я вступаю в Новий рік свого життя. Спасибі всім, хто поруч. Я вас❤️", - написала Аліна у свій день народження.
Зараз пара публікує спільні фото і виглядає щасливою. У недавній фотосесії Рибак і Смирнова позували разом під дощем. Знімки викликали захват у шанувальників.
"🌸 🌷Нехай всі заповітні мрії збуваються🌷 🌸"," я вас випадково побачила в стрічці рекомендацій, і не втрималася від коментаря)) я б ніколи не дала вам 28, у мене шок 😂 😂 ви виглядаєте на 21-22, але не на свій вік))", " з днем народження ,Аліна 🎉 всього тобі найкращого❤️", " з днем народження, жіночна і прекрасна!💗 💐 😘 ",- написали користувачі Мережі.
Варто відзначити, в програмі " Холостячка. Життя після проекту " у грудні минулого року Андрій Рибак розповів, що на Аліну обрушилося багато негативу після завершення шоу. Зокрема, люди писали Аліні - вона стала виною, що почуття між Мішиною і рибалкою не зародилися.
Крім того, користувачі Мережі стали порівнювати кохану Андрія з Мішиною, в тому числі через колір волосся, що було неприємно читати Аліні.
Нагадаємо, що півфіналіст " Холостячки "Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".
Як повідомляла Politeka, півфіналіст "Холостячки" Рибак розкрив пікантні подробиці закулісся шоу.
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