Полуфиналист шоу "Холостячка", ведущий мероприятий, юморист Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, показал возлюбленную

Бывшая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина сейчас строит отношения с комиком Александром Эллертом, которого выбрала на шоу, передает Politeka.net.

После проекта Андрей Рыбак строит новые "старые" отношения. Дело в том, что экс-участник проекта вернулся к своей девушке Алине Смирновой, которой на днях исполнилось 28 лет.

Так, недавно Алина показала обычный вечер дома вместе в Андреем. Новое видео девушка опубликовала в своем профиле Инстаграм в разделе сториз. На лице у Алины черная омолаживающая маска.

В шаге от финала юморист рассказал, что за пределами проекта его ждет девушка, а на шоу он пришел ради своей работы. Перед участием Рыбак заверил Смирнову, что не влюбится в Мишину, но в итоге не сдержал своего обещания.

"28. Я абсолютно счастливый во всех смыслах этого слова человек.

С благодарностью в сердце и лёгкостью на душе я вступаю в новый год своей жизни. Спасибо всем, кто рядом. Я вас❤️", - написала Алина в свой день рождения.

Сейчас пара публикует совместные фото и выглядит счастливой. В недавней фотосессии Рыбак и Смирнова позировали вместе под дождем. Снимки вызвали восторг у поклонников.

"🌸🌷Пусть все заветные мечты сбываються🌷🌸", "Я вас случайно увидела в ленте рекомендаций, и не удержалась от комментария)) я бы никогда не дала вам 28, у меня шок😂😂 вы выглядите на 21-22, но не на свой возраст))", "С Днём рождения ,Алина 🎉 Всего тебе самого лучшего ❤️", "С Днём Рождения, женственная и прекрасная!💗💐😘", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, в программе «Холостячка. Жизнь после проекта» в декабре прошлого года Андрей Рыбак рассказал, что на Алину обрушилось много негатива после завершения шоу. В частности, люди писали Алине - она стала виной, что чувства между Мишиной и Рыбаком не зародились.

Кроме того, пользователи сети стали сравнивать возлюбленную Андрея с Мишиной, в том числе из-за цвета волос, что было неприятно читать Алине.

Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".

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