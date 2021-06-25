Возлюбленный «Холостячки» Ксении Мишиной юморист Александр Эллерт поделился воспоминаниями, которые близкие многим

Как сообщает Politeka.net, об этом Эллерт написал на своей странице в Инстаграм.

Эллерт также показал фото, на котором запечатлен с другим участником шоу «Холостячка», своим другом Андреем Рыбаком.

Рыбак позировал в салатовой футболке и джинсах, а Александр в черной футболке и штанах.

Возлюбленный Мишиной решил затронуть тему одежды и шоппинга, вспомнив о временах, когда обновлял гардероб на рынке.

«Все мы чуточку шмоточники😈 И эти самые шмоточки ещё и поискать надо… все же помнят эту фразочку: «Мы до конца ряда ещё пройдёмся, посмотрим!» Мы всегда искали самое-самое… «Становитесь на картонку, примерьте!» Картонку😂 Снять свои джинсы, чтобы померить новые, будучи в подштанниках - целый подвиг. «У меня у мужа такая же уже три года, сносу нет!» Получается она мужу уже три года ничего не покупала…эх. Ммм…у меня прям ностальжы нахлынула… Я на рынке когда-то такууууууую модную шапку выхватил…с мЭхом», - написал он.

Фото активно комментируют в Сети.

«Какие модники!!!», «Какие красавчики, Саша, тебе очень идёт такой стиль», «Моднявые оба!», «Красавчики», - пишут в комментариях.

Напомним, Эллерт и Ксения Мишина устроили себе романтику с "пледиком" посреди леса: "Жалко барсучка".

Как сообщала Politeka, Эллерт поведал о кардинальных переменах в жизни после "Холостячки": "И это ты еще не женился".

Также Politeka писала, Эллерт в отпуске посмеялся над Ксенией Мишиной в постели, личные кадры: "Опаздывает".