Актриса Ксения Мишина, отправившася с Александром Эллертом в Карпаты, порадовала фанатов свежими кадрами
Так, первая украинская "Холостячка" вместе с победителем шоу и своим возлюбленным решила устроить мини-отпуск вдали от "цивилизации". Мишина, как известно, увлекается йогой и медитацией, а Эллерт разделяет ее хобби. Парочка с друзьями отправились в горы на Западную Украину на так называемый ретрит - времяпрепровождение, посвященное духовной практике.
В своих новых "сториз" Мишина рассказала, что с утра влюбленные занимались, собственно, тем, ради чего приехали, а затем решили сбежать ото всех в лес на романтическое свидание. Парочка находилась уже в авто, и их забавный диалог попал на камеру.
"Мы с Александром Батьковичем поделали все медитации, техники и...", - начала говорить Ксения, когда Александр метко ее прервал, - Валим отсюда!"
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"И йоги, и решили съездить за мороженком, а потом мы пойдем с ним в лесочек, взяли пледик, посидим почитаем наши книжечки...", - продолжила актриса, раскрыв детали свидания.
Эллерт в своей юмористической манере вставил пять копеек:
"И у барсука заберем 70 гривен, он с "Холостячки" должен до сих пор", - сообщил парень. Действительно, нечто подобное они уже переживали во время съемок "Холостячки", когда Эллерт и другие участники, включая главную героиню Мишину, неделю жили в лесу.
"Жалко барсучка)))", - подписала кадры Ксения.
До этого мы рассказывали, актриса показала, какое испытание ждало их с любимым по приезду в Карпаты. Оказывается, чтобы добраться до места, где проходят медитации, нужно взобраться на огромную лестницу из 800 ступеней.
Напомним, Мишина показала, какое трудное испытание ждало их с Эллертом в Карпатах: "Повод поднакачать себе..."
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