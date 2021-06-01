Известная украинская актриса Ксения Мишина, героиня шоу "Холостячка", рассказала о реакции некоторых пользователей сети на фильм о ней

С детства Ксения мечтала связать свою жизнь с творчеством, передает Politeka.net. Перед тем как стать популярной актрисой, ей пришлось поменять несколько профессий, однако в итоге она стала тем, кем хотела.

О своем пути звезда рассказала в новой программе "Українські сенсації". Видео появилось на Ютубе. Не все пользователи сети оценили выпуск, написав негативные комментарии.

В своем Инстаграм Ксения Мишина записала несколько сторис, в которых обратилась к украинцам.

Актриса отметила, что фильм о ней снимался долго и все создатели старались. Мишина сообщила, что она хотела рассказать в передаче о себе что-то новое и интересное. Однако комментарии под видео ее обидели.

"Сегодня я почитала комментарии, и просто, как всегда: "Кто ты такая?", "Королева! Посмотрите на нее! Боже, "сенсации украинские"!", "У Саши интервью не взяли, все - он ее любит, а она его не любит"...", - процитировала своих хейтеров актриса, изображая их разгневанные лица.

Расстроенная звезда высказала свое негодование, почему люди не радуются ее успехам, а желают только плохого.

"Ну как так? Ну что это в людях живет?", - недоумевала Ксения.

А позже поблагодарила остальных пользователей сети, которые высказали ей свою любовь и написали приятные пожелания.

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