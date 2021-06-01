Известная украинская актриса Ксения Мишина, героиня шоу "Холостячка", рассказала о реакции некоторых пользователей сети на фильм о ней
С детства Ксения мечтала связать свою жизнь с творчеством, передает Politeka.net. Перед тем как стать популярной актрисой, ей пришлось поменять несколько профессий, однако в итоге она стала тем, кем хотела.
О своем пути звезда рассказала в новой программе "Українські сенсації". Видео появилось на Ютубе. Не все пользователи сети оценили выпуск, написав негативные комментарии.
В своем Инстаграм Ксения Мишина записала несколько сторис, в которых обратилась к украинцам.
Аллу Пугачеву засняли в объятиях длинноволосого любовника, фото уже в Сети: "Две звезды"
Астафьева в почти невидимом бикини блеснула фигурой после массажа: "Афродита нашего времени"
Врачи назвали вероятную причину смерти внука Олега Филимонова: "Тромбы просто так не формируются"
Экс-фаворитка "Холостяка" Юлия Зайка в цветах вместо одежды показала новую себя: эффектные кадры
Аномальная жара и бури нагрянут в Украину, прогноз на лето: "Июнь будет..."
Актриса отметила, что фильм о ней снимался долго и все создатели старались. Мишина сообщила, что она хотела рассказать в передаче о себе что-то новое и интересное. Однако комментарии под видео ее обидели.
"Сегодня я почитала комментарии, и просто, как всегда: "Кто ты такая?", "Королева! Посмотрите на нее! Боже, "сенсации украинские"!", "У Саши интервью не взяли, все - он ее любит, а она его не любит"...", - процитировала своих хейтеров актриса, изображая их разгневанные лица.
Расстроенная звезда высказала свое негодование, почему люди не радуются ее успехам, а желают только плохого.
"Ну как так? Ну что это в людях живет?", - недоумевала Ксения.
А позже поблагодарила остальных пользователей сети, которые высказали ей свою любовь и написали приятные пожелания.
Напомним, "Холостячка" Мишина на фоне слухов о расставании с Эллертом обратилась к украинцам: "Что за боль..."
Как сообщала Politeka, «Что это за дед?»: Эллерт на фоне нового «расставания» с «Холостячкой» Мишиной удивил внешним видом