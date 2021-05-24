И снова фанаты "Холостячки" Ксении Мишиной и ее избранника Александра Эллерта заговорили о расколе в их отношениях

Не успела парочка помириться после первой крупной ссоры, когда 31-летняя актриса уехала в Хорватию сниматься в фильме, как между ними опять пробежала черная кошка. По крайне мере так думают пользователи, обратив внимание на последний пост Мишиной в Инстаграм, передает Politeka.net.

Актриса заговорила о кредите доверия и верности.

"Что за боль говорит в человеке, который готов беспричинно ранить близкого подозрениями? Что за комплексы толкают людей в деструктивные эмоции? Почему людям так нравится жить в этих эмоциях, а не наслаждаться каждым днём друг с другом?", - вопрошала она, внезапно заговорив о ревности.

Поклонники "Холостячки" тут же приписали спич Мишиной к Эллерту, мол, это был посыл в его сторону. Тем более, по словам пользователей, Ксения отписалась от странички возлюбленного, что явно является тревожным знаком.

К тому же, судя по "сториз" Мишиной, сейчас актриса опять куда-то уехала без Эллерта.

"Что Эллерт опять натворил?" - "они не подписаны друг на друга🧐" - "там вроде ж помирились..." - "и вроде опять поссорились..."

"У каждого ревнующего свои раны и только индивидуально необходимо проработать. Леша имеет базовое уважение и доверие , а Элерт - нет. Верю, что он ради любви сможет решиться на важную, в первую очередь для него, психотерапевтическую работу. Вы такая творческая и интересная пара! Верю Вам и в Вас. ❤️"

"Вы с Сашей уже не вместе??😢😢😢" - "скорее всего нет"

"Походу дела опять ссора с Эллертом"

"Уже расстались с Саней раз отписались друг от друга жаль" - "Наверное, Саша ревнует Ксению, не доверяет. Не дает кредит доверия. Но, елки, должны помириться! Такая семья нарисовывалась чудесная.😔"

Напомним, раскрыт секрет поездки Мишиной в Хорватию в дни "ссоры" с Эллертом: "В первую очередь это связано с...".

Как сообщала Politeka, "холостячка" Мишина в приспущенном платье взбудоражила откровениями о жизни: "Никому не позволяйте...".