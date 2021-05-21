Стали известны подробности, почему Ксения Мишина летала в Хорватию во время разлада в отношениях с Александром Эллертом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая на проекте "Холостячка" нашла свою любовь Александра Эллерта, приняла участие в съемках остросюжетного детективного сериала. Съемки проходили в столице Хорватии Загребе и украинском Киеве, а режиссером картины стал Далибор Матанич, который снимал для Netflix сериал Paper. Об этом стало известно на пресс-конференции по поводу презентации картины.

Стоит отметить, что Ксения улетела в Хорватию на съемки как раз в тот момент, когда случилась предполагаемая серьезная ссора с Эллертом. Поклонники решили, что в паре случился разлад, так как Александра не было на вечеринке по случаю дня рождения сына Мишиной, а на следующий день после праздника она сразу отправилась за границу.

После отснятой части в Загребе актриса вернулась домой и, похоже, сразу помирилась с возлюбленным. На майские праздники пара даже ездила на викенд в Одессу, показывая свой отдых поклонникам в соцсетях. С 14 мая съемки сериала продолжились в Киеве. Сообщается, что сериал основан на реальных событиях, а его сюжете подняты темы о торговле людьми и оружием в Восточной Европе, и чреде загадочных смертей. Исполнителями главных ролей стали украинская актриса Ксения Мишина и хорватский актер Горан Богдан.

Мишина отметила, что рекомендует украинцам посмотреть сериал "Зломовчання", так как он будет очень остросоциальным. "Потому что это в первую очередь связанно с нами, с историей нашей страны, нашего государства", - отметила Ксения.

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