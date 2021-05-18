Известная украинская актриса и звезда шоу «Холостячка» Ксения Мишина пожаловалась на неожиданно разбушевавшуюся стихию, которая застала ее не в лучший момент
Как сообщает Politeka.net, звезда рассказала о неприятностях в разделе Сториз своего Инстаграм. Так, судя по кадрам, она попала под град, пока ехала в машине.
«Там вот такие вот ледяные камни падают! Просто вообще! Жесть погодка», - рассказала Мишина, демонстрируя разбушевавшуюся стихию, которая застала ее врасплох.
Судя по звукам, за окном автомобиля действительно падал очень крупный град.
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Однако, на этом неприятности Мишиной не закончились. Уже на следующих кадрах она показала, как слушает музыку, стоя в пробке.
«Пробки любимые», - подписала видео Ксения, демонстрируя свое обреченное лицо.
В конце концов актриса начала подпевать песне, ведь больше ей ничего не оставалось.
Отметим, что днем 18 мая Киев накрыл дождь с градом. В сети писали, что из-за ливня «Подол затопило».
Ранее мы писали, что Ксения рассказала о сумасшедшем графике - уже неделю ей приходится работать ночами.
Мишина показала лицо крупным планом, смыв макияж. Звезда удивила изможденным видом, пожаловавшись на проблему - темные круги под глазами.
Напомним, уставшая Мишина решилась показать то, что обычно прячет под слоем макияжа: "Всегда была такая проблема".
Как сообщала Politeka, Мишина подпортила жизнь соседям, пришлось звонить в полицию: "Извинялась перед всеми".
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина обратилась к украинцам, показав черно-белое фото: "Я хочу с вами поделиться...".