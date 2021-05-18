Известная украинская актриса и звезда шоу «Холостячка» Ксения Мишина пожаловалась на неожиданно разбушевавшуюся стихию, которая застала ее не в лучший момент

Как сообщает Politeka.net, звезда рассказала о неприятностях в разделе Сториз своего Инстаграм. Так, судя по кадрам, она попала под град, пока ехала в машине.

«Там вот такие вот ледяные камни падают! Просто вообще! Жесть погодка», - рассказала Мишина, демонстрируя разбушевавшуюся стихию, которая застала ее врасплох.

Судя по звукам, за окном автомобиля действительно падал очень крупный град.

Однако, на этом неприятности Мишиной не закончились. Уже на следующих кадрах она показала, как слушает музыку, стоя в пробке.

«Пробки любимые», - подписала видео Ксения, демонстрируя свое обреченное лицо.

В конце концов актриса начала подпевать песне, ведь больше ей ничего не оставалось.

Отметим, что днем 18 мая Киев накрыл дождь с градом. В сети писали, что из-за ливня «Подол затопило».

Ранее мы писали, что Ксения рассказала о сумасшедшем графике - уже неделю ей приходится работать ночами.

Мишина показала лицо крупным планом, смыв макияж. Звезда удивила изможденным видом, пожаловавшись на проблему - темные круги под глазами.

Напомним, уставшая Мишина решилась показать то, что обычно прячет под слоем макияжа: "Всегда была такая проблема".

Как сообщала Politeka, Мишина подпортила жизнь соседям, пришлось звонить в полицию: "Извинялась перед всеми".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина обратилась к украинцам, показав черно-белое фото: "Я хочу с вами поделиться...".