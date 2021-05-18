Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", выдала новое откровение, не побоявшись показать себя без косметики

31-летняя звезда, как известно, вот уже несколько месяцев задействована в съемках хорватского фильма о торговле людьми. Часть материала была отснята в Хорватии, сейчас работы ведутся в Киеве.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Ксения рассказала о сумасшедшем графике - уже неделю ей приходится работать ночами, передает Politeka.net. Это, к сожалению, не лучшим образом отразилось на ее внешности. Мишина показала лицо крупным планом, смыв макияж. Звезда удивила изможденным видом, пожаловавшись на проблему - темные круги под глазами.

"Показываю себя после пяти ночных смен... У меня всегда была такая проблема, но сейчас она максимально видна", - сообщила актриса.

Более того, Ксения, уставшая на съемках, попала еще и в неприятную историю, что тоже повлияло на ее внешний вид.

"Мое утро сегодня началось безумно стрессово, потому что приехала домой в пять утра... естественно, паркомест не было и припарковалась я черти как, прикрыв несколько машин. Оставила свой номер, пошла домой, легла спать и забыла включить телефон на звук... Проснувшись в 11 утра, я поняла, что мне капец. Сегодня пол-утра извинялась перед всеми, кого перекрыла. 50 пропущенных, в том числе полиция", - рассказала звезда.

До этого Мишина, увлекающаяся йогой и медитацией, делилась с публикой своими правилами жизни. По ее словам, мир относится к человеку так же, как и он относится к себе, и если очень хочешь получить что-то, то сначала нужно это отдать.

Напомним, возлюбленный "Холостячки" Мишиной Эллерт показал свой "мужской рай" без Ксении: неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, сын Ксении Мишиной публично уличил Эллерта во лжи, что произошло: "Он обманывает!".

Также Politeka писала, что «холостячка» Мишина слила в Сеть приватные подробности об Эллерте: «Как выглядит у Саши…».