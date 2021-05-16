Артистка рассказала о разнице работы за границей и в Украине

Известная украинская актриса и звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала себя после тяжелой работы

Актриса уже долго работает в Хорватии, где снимается в сериале «Тишина», пишет Politeka.net.

Красотка рассказала о тяжелых актерских буднях в своих сторис в Инстаграм. Актриса предстала без макияжа, показав свои синяки под глазами.

"Привет, дорогие мои! Показываю себя после пяти ночных смен. У меня в принципе всегда была такая проблемка (синяки под глазами - прим. авт.), но сейчас она максимально видна", - поделилась актриса.

Далее артистка рассказала, что приехала домой в пять утра, и из-за того, что паркомест не было, ей пришлось плохо припарковаться, перекрыв несколько машин. Мишина отправилась спать, забыв отключить беззвучный режим в телефоне, в результате ее утро началось в стрессе.

"50 пропущенных:))) в том числе полиция", - написала артистка.

"Сегодня я пол-утра извинялась перед всеми, кого перекрыла. Вот так начался сегодняшний день", - рассказала Ксения.

Также красотка пожаловалась на работу с хорватами, ведь, по ее словам, это жестоко по отношению к актерам делать несколько ночных смен подряд.

"Вот в этом плане наши, конечно, получается, что заботятся о своих актерах, ведь графики не такие убийственные", - рассказала "холостячка".

Однако, даже несмотря на такой график, результат стоит того, потому что, Ксения уже видела первую рабочую смонтированную версию трейлера.

"Я поняла, что это круто! Очень жду", - призналась красотка.

Напомним, возлюбленный "Холостячки" Мишиной Эллерт показал свой "мужской рай" без Ксении: неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, сын Ксении Мишиной публично уличил Эллерта во лжи, что произошло: "Он обманывает!".

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