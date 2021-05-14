Возлюбленный Ксении Мишиной Александр Эллерт показал, как проводит время с ее сыном Платоном

Как сообщает Politeka.net, поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта несколько недель бурно обсуждали серьезную ссору парочки, но похоже, влюбленные помирились все у них теперь хорошо. Недавно в своих Instagram-сторис Саша опубликовал веселые кадры, на которых появился вместе с сыном Ксении Платоном.

На кадрах видно, что Эллерт "делает обзор" на какое-то странное приспособление – рогатку, при этом он утверждает, что сделал ее сам. Однако, все "портит" Платон, который неожиданно появляется в кадре и начинает рассказывать, что Саша всех обманывает, а эту рогатку они заказали в интернете.

"Не обманывай, мы заказали ее. Да это мы ее заказали на сайте", - говорит мальчик в ролике. "Да это я Платону сказал, что заказали", - улыбаясь, оправдывается Александр. "Народ, он обманывает", - продолжает возмущаться сын Мишиной.

Похоже, Платон хорошо ладит с возлюбленным своей мамы актрисы Ксении Мишиной. Они вместе проводят время, катаются на машине и занимаются своими мужскими делами.

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