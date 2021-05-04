Комік Олександр Еллерт показав яскраве фото на відпочинку з коханою і парою друзів
Як повідомляє Politeka.net, шанувальники Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта кілька тижнів бурхливо обговорювали серйозну сварку парочки, але схоже, закохані помирилися і на святкові вихідні поїхали в Одесу на відпочинок. Компанію їм склала ще одна закохана пара - колишній учасник шоу "Холостячка" з Мішиною Андрій Рибак зі своєю новою дівчиною Аліною. Судячи з фото, яке показав Еллерт у своєму мікроблозі в Instagram, вони здорово повеселилися і активно провели час.
На новому знімку, який зробив сам Саша, вони з Ксенією, Андрієм і Аліною позують на прогулянці одеськими вулицями і тільки що взяли собі каву. Всі веселі і легко одягнені, схоже, погода на вихідних сприяла активному проведенню часу цієї веселої компанії.
У підписі до фотографії Еллерт написав: "Я – вчотирьох! Запитайте чому? Тому що раптово опинився з коханими і близькими людьми на відпочинку! Тому що таке трапляється не часто! Тому що дешевше скидатися в ресторанах! Тому що спостерігати, як ти товстієш не один – легше, ніж, коли один. Вгадайте хто найбільше калорій пощастить до Києва?".
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Користувачі тут же почали активно обговорювати нову фотографію на сторінці коміка. "Чудова четвірка", "Я думаю вас ніякі калорії не зіпсують. Ви кращі", "Оце поворот", "Красиві і позитивні", "Які ви круті, відпочинок вдався!", "Ура! Я чекала таку фотку", "Цікава четвірка", - пишуть фанати в коментарях.
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