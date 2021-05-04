Комік Олександр Еллерт показав яскраве фото на відпочинку з коханою і парою друзів

Як повідомляє Politeka.net, шанувальники Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта кілька тижнів бурхливо обговорювали серйозну сварку парочки, але схоже, закохані помирилися і на святкові вихідні поїхали в Одесу на відпочинок. Компанію їм склала ще одна закохана пара - колишній учасник шоу "Холостячка" з Мішиною Андрій Рибак зі своєю новою дівчиною Аліною. Судячи з фото, яке показав Еллерт у своєму мікроблозі в Instagram, вони здорово повеселилися і активно провели час.

На новому знімку, який зробив сам Саша, вони з Ксенією, Андрієм і Аліною позують на прогулянці одеськими вулицями і тільки що взяли собі каву. Всі веселі і легко одягнені, схоже, погода на вихідних сприяла активному проведенню часу цієї веселої компанії.

У підписі до фотографії Еллерт написав: "Я – вчотирьох! Запитайте чому? Тому що раптово опинився з коханими і близькими людьми на відпочинку! Тому що таке трапляється не часто! Тому що дешевше скидатися в ресторанах! Тому що спостерігати, як ти товстієш не один – легше, ніж, коли один. Вгадайте хто найбільше калорій пощастить до Києва?".

Користувачі тут же почали активно обговорювати нову фотографію на сторінці коміка. "Чудова четвірка", "Я думаю вас ніякі калорії не зіпсують. Ви кращі", "Оце поворот", "Красиві і позитивні", "Які ви круті, відпочинок вдався!", "Ура! Я чекала таку фотку", "Цікава четвірка", - пишуть фанати в коментарях.

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