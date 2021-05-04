Відома актриса Ксенія Мішина показала яскраві кадри з вікенду в Одесі

Як повідомляє Politeka.net, шанувальники Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта кілька тижнів бурхливо обговорювали серйозну сварку парочки, але схоже, закохані помирилися і на святкові вихідні поїхали в Одесу на відпочинок. Компанію їм склала ще одна закохана пара - колишній учасник шоу "Холостячка" з Мішиною Андрій Рибак зі своєю новою дівчиною Аліною. Компанія вийшла весела, та й час вони провели активно і весело, судячи з кадрів, які актриса показала у своїх сторіс в Instagram.

На кадрах, які показала Ксенія видно, що поки дівчата прогулювалися, їхні чоловіки сіли грати і теж не нудьгували. Потім вони всі разом вийшли на прогулянку по місту, відбиваючись від фанатів, охочих зробити фото. У якийсь момент всі четверо почали кривлятися і жартувати на тему знімків з фанатами. "Я бачив вас в сторіс, що ви в Одесі", "Я втік з Миколаєва, щоб з вами сфотографуватися", - жартують хлопці. Тим часом Мішина виправдалася за всіх, сказавши: "Вони вас дуже люблять, правда".

Також актриса виклала в мережу кілька кадрів з авто і повідомила, що вони з коханим вже повертаються додому. Мішина і Еллерт на камеру поділилися враженнями від відвідування Одеси. "Ну все, ми їдемо додому. Одеса, спасибі за найтепліший прийом. Ми тебе обожнюємо. У таких смачних місцях побували", - поділилася Ксенія. "Я хотів сказати, слава Богу, що я їду з цієї, моєї улюбленої, Одеси. Товстий, жирний, з мільярдом калорій в собі", - додав Еллерт.

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