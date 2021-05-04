Известная актриса Ксения Мишина показала яркие кадры с викенда в Одессе

Как сообщает Politeka.net, поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта несколько недель бурно обсуждали серьезную ссору парочки, но похоже, влюбленные помирились и на праздничные выходные уехали в Одессу на отдых. Компанию им составила еще одна влюбленная пара – бывший участник шоу "Холостячка" с Мишиной Андрей Рыбак со своей новой девушкой Алиной. Компания получилась веселая, да и время они провели активно и весело, судя по кадрам, которые актриса показала в своих сторис в Instagram.

На кадрах, которые показала Ксения видно, что пока девушки прогуливались, их мужчины сели играть и тоже не скучали. Потом они все вместе вышли на прогулку по городу, отбиваясь от фанатов, желающих сделать фото. В какой-то момент все четверо начали кривляться и шутить на тему снимков с фанатами. "Я видел вас в сторис, что вы в Одессе", "Я сбежал из Николаева, чтобы с вами сфотографироваться", - шутят парни. Тем временем Мишина оправдалась за всех, сказав: "Они вас очень любят, правда".

Также актриса выложила в сеть несколько кадров из авто и сообщила, что они с возлюбленным уже возвращаются домой. Мишина и Эллерт на камеру поделились впечатлениями от посещения Одессы. "Ну все, мы едем домой. Одесса, спасибо за теплейший прием. Мы тебя обожаем. В таких вкусных местах побывали", - поделилась Ксения. "Я хотел сказать, слава Богу, что я уезжаю из этой, моей любимой, Одессы. Толстый, жирный, с миллиардом калорий в себе", - добавил Эллерт.

Напомни, Сгорающая от любви "Холостячка" Мишина засветила роскошную квартиру, где живет с Эллертом: "Очень романтично...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина раскрыла, чем "скрепляет семью" с Эллертом после проекта: "С детства знала...".

Также Politeka писала, "Холостячка" Ксения Мишина засветила свои "тату" на идеальных ножках: "Эллерт постарался".