Комик Александр Эллерт показал яркое фото на отдыхе с возлюбленной и парой друзей

Как сообщает Politeka.net, поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта несколько недель бурно обсуждали серьезную ссору парочки, но похоже, влюбленные помирились и на праздничные выходные уехали в Одессу на отдых. Компанию им составила еще одна влюбленная пара – бывший участник шоу "Холостячка" с Мишиной Андрей Рыбак со своей новой девушкой Алиной. Судя по фото, которое показал Эллерт в своем микроблоге в Instagram, они здорово повеселились и активно провели время.

На новом снимке, который сделал сам Саша, они с Ксений, Андреем и Алиной позируют на прогулке одесскими улицами и только что взяли себе кофе. Все веселые и легко одетые, похоже, погода на выходных способствовала активному времяпровождению этой веселой компании.

В подпсии к фотографии Эллерт написал: "Я – вчетвером! Спросите почему? Потому что внезапно оказался с любимыми и близкими людьми на отдыхе! Потому что такое случается не часто! Потому что дешевле скидываться в ресторанах! Потому что наблюдать, как ты толстеешь не один – легче, чем, когда один. Угадайте кто больше всех калорий повезёт в Киев?".

Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую фотографию на странице комика. "Великолепная четверка", "Я думаю Вас никакие калории не испортят. Вы лучшие", "Вот это поворот", "Красивые и позитивные", "Какие вы крутые, отдых удался!", "Ура! Я ждала такую фотку", "Интересная четверка", - пишут фанаты в комментариях.

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