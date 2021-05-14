Возлюбленный Ксении Мишиной Александр Эллерт показал, как проводит время в мужском салоне красоты

Как сообщает Politeka.net, поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта несколько недель бурно обсуждали серьезную ссору парочки, но похоже, влюбленные помирились все у них теперь хорошо. Недавно в своих Instagram-сторис Саша опубликовал забавные кадры, на которых появился в мужском салоне красоты.

На кадрах видно, что Эллерт находится в салоне красоты, который он же называет "мужским раем". Александр сидит в кресле и показываеи, что ему одновременно делают маникюр и намазывают ноги средством, чтобы делать педикюр. По словам Еллерта, для него это полное блаженство.

"Я естественно на маникюре, а сегодня я открыл для себя педикюр и массаж и все это в невероятной атмосфере вместе с Дудем", - рассказывает Еллерт, как приводит себя в порядок и смотрит по телевизору Юрия Дудя - российского блогера украинского происхождения.

Также Александр посоветовал мужчинам, что делая педикюр в салоне можно сыграть PlayStation.

"Слишком мужская атмосфера", - подписал видео Еллерт.

Стоит отметить, что шоумен посоветовал женщинам дарить своим мужчинам сертификати, пусть ходят красивые и ухоженые.

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