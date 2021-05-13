«Холостячка» Ксения Мишина раскрыла секрет своего возлюбленного Александра Эллерта

Как передает Politeka.net, соответствующее видео появилось в Стоис на странице Мишиной.

После завершения проекта "Холостячка" Ксения и Александр не хотят терять популярность и всячески погоодревают интерес к себе. Так, на новых кадрах Мишина, по ее собсвенным словам, решила зсветить приватную информацию любимого.

«Сейчас покажу вам совершенно приватную информацию, как выглядит у Саши заставка на телефоне», - сказала она.

«Поэтому у меня всегда хорошее настроение», - признался Эллерт.

«Бургер-гаишник», - прокомментировала фото Ксения. При этом парочка рассмеялась.

Видно, что снимок был сделан, когда Мишина вместе с Эллертом принимали участие в новом сезоне кулинарного шоу "МастерШеф Селебрити".

Парочка сражалась в противоположных командах. Актриса попала к "красным фартукам", а ее возлюбленный, соответственно, к "синим".

По правилам "МастерШеф Селебрити" команды сражаются за девайс настоящего шефа — серебряную сковородку. Мишина сразу предупредила любимого, что он должен выиграть для нее этот приз, ведь у них дома нет ни одной сковородки.

Съемки проходили совсем недавно, а увидеть их на экранах зрители смогут этим летом.

Напомним, "Холостячка" Мишина показала, в каком виде пришла на первое свидание с Эллертом: "Обожаю".

Как сообщала Politeka, Мишина удивила переменами во внешности, "Холостячку" не узнать: "Будто Надя Дорофеева".

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