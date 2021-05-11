Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", переборола свой страх перемен, изумив новым образом

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм несколько свежих фото, на которых предстала с короткой стрижкой и ярким макияжем.

Ксения примерила необычный для себя образ, надев парик. В подписи девушка заговорила о том, что иногда полезно кидать вызов своим страхам.

"Почему мы так сильно боимся перемен? Потому что, так работают ловушки нашего мозга... Страх - это просто ловушка, чтобы не рисковать... и как я уже 100 раз убедилась, в большинстве случаев он абсолютно иллюзорен! Хотите что-то изменить? Меняйте! Сделайте что-то иначе, по-новому! Все решения, настроения, чувства, действия зависят только от вас! Не придет никакой волшебник и не разрешит все ваши проблемы! А знаете почему? Потому что этот волшебник - это вы! 💫", - разоткровенничалась актриса.

Изумленные пользователи не сразу узнали Мишину в девушке на фото. Ксению перепутали с юмористкой из "Дизель шоу" Викторией Булитко, певицей Дашей Астафьевой и даже с экс-солисткой "Время и Стекло" Надей Дорофеевой.

"Не узнала, по первому фото подумала Булитко с Дизель шоу"

"Вас не узнать, ваууу🔥🔥😍😍"

"Ну просто украинская Мерлин Монро😍"

"Я одна подумала, что это Даша Астафьева? 😍"

"Вы на этом фото на Астафьеву похожи)) а вообще пост🔥🔥👏"

"Тю, я подумала, что это Даша Астафьева😮😂😍"

"Самая невероятная, очень красиво, стильно и модно❤️"

"Такая необыкновенная и очень красивая 🔥🔥🔥безусловно права, так и нужно 🔥"

"🔥 cool, неожиданный образ, вам очень идет, Ксения, надеюсь, изменение прически понравится мальчикам🔥"

"Мне этот имидж не зашел"

"На другой фотографии как будто Надя Дорофеева"

"Подумала Кэти Перри"

Напомним, Мишина сделала неожиданное признание, показав самого дорогого человека: "Ты для меня больше, чем..."

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