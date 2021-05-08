"Холостячка" Ксения Мишина вместе со своим избранникам Александром Эллертом приняли участие в новом сезоне кулинарного шоу "МастерШеф Селебрити"
Парочка сражалась в противоположных командах. Актриса попала к "красным фартукам", а ее возлюбленный, соответственно, к "синим". Снимая происходящее за кулисами проекта Мишина показала, чем занимались соратники Эллерта - Влад Яма и Григорий Решетник. Кадры девушка опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
В частности, пока визажисты прихорашивали Яму, Решетник с Эллертом купались в похвалах команды девочек. Мишина показала блюда, которые они приготовили. Женская половина пофантазировала на тему перловки с овощами под пармезаном, а вот парни сделали шедевр из мяса, красиво уложив его на тарелке.
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"Молодцы, мальчики, какие вы!", - воскликнула Мишина, нахваливая оппонентов.
"Ну, а кто самый молодец?, - спросила она и подошла вплотную к Эллерту. - Конечно, кто бесконечно красив...". Тот аж растаял от таких приятных слов.
К слову, по правилам "МастерШеф Селебрити" команды сражались за девайс настоящего шефа — серебряную сковородку. Мишина сразу предупредила любимого, что он должен выиграть для нее этот приз, ведь у них дома нет ни одной сковородки.
«Потому что ты ими не пользуешься», - возразил ей Эллерт.
«В смысле? А вчера что я делала?», - возмутилась актриса.
«Красилась в нее», - тут же, с улыбкой, ответил Александр.
Напомним, "холостячка" Мишина огорошила появлением с Рыбаком, который бросил ее ради другой: "Вот это поворот!".
Как сообщала Politeka, Мишина с Эллертом после примирения рванули на отдых с финалистом "Холостячки" Рыбаком.