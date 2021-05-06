Первая украинская "Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт порадовали новыми совместными кадрами после примирения

Проект закончился полгода назад, но многие продолжают следить за жизнью парочки. Благо, Ксения и Александр не дают пользователям заскучать. Недавно между ними произошла первая серьезная ссора. В какой-то момент актриса отписалась от любимого в соцсети, а также удалила со своей страницы в Instagram посты, в которых признавалась ему в своих чувствах. Кроме того, парочка долгое время не появлялась в "сториз" у друг друга, хотя раньше чуть ли не каждый день записывали совместные ролики.

Но это уже в прошлом. Сейчас Ксения и Александр помирились. Эллерт даже ходит вместе с возлюбленной на съемки. Как известно, она снимается в новом многосерийном фильме, работы над которым начались в Хорватии, а сейчас проходят в Киеве.

Мишина опубликовала свежие кадры в "сториз", исподтишка засняв бойфренда в гримерке, передае Politeka.net. Тот уплетал колбасу с сыром.

"Александр, представьтесь, пожалуйста. Зачем вы сюда пришли?", - Ксения оторвала его от трапезы.

Парень чуть ли не поперхнулся, но ответил: "Александр Эллерт. Пришел на съемку с Ксенией Мишиной".

"Понятно, а что у вас во рту?", - не унималась актриса.

"Язык, зубы и... честь, - с юмором ответил Эллерт и добавил. - Ой, сыр! Перепутал".

После этих чудачеств в гримерке Мишина опубликовала еще одно любопытное фото, на котором уставилась на Эллерта, высунув язык и скорчив рожицу.

"Иногда я просыпаюсь и настроение на него именно такое", - подписала звезда.

Напомним, Эллерт со своим конкурентом на "Холостячке" Рыбаком отправился на отдых, Мишину тоже взяли: "Вот это поворот".

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