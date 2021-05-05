Бывшая "Холостячка" Ксения Мишина вместе с любимым комиком Александром Эллертом и парой друзей отправились на отдых в Одессу

Как сообщает Politeka.net, поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта несколько недель бурно обсуждали серьезную ссору парочки, но похоже, влюбленные помирились и на праздничные выходные уехали в Одессу на отдых. Компанию им составила еще одна влюбленная пара – бывший участник шоу "Холостячка" с Мишиной Андрей Рыбак со своей новой девушкой Алиной.

Молодые люди круто и активно провели время вместе. Однако их дружба вызвала много вопросов в подписчиков, ведь друг Эллерта Рыбак на шоу имел отношения и целовался с Мишиной, вот теперь и люди недоумевают, как девушка Андрея может дружить из Ксенией.

"И как это дружить с мадам которая целовалась с твоим парнем😂".

"Подружіться з сусідкою чоловіка,і дізнаєтесь😂😂😂"

"Истории настоящей любви и дружбы😍😍😍".

"Зберегли дружбу і любов".

"Классно что прошлое классному настоящему не помеха 🔥👏🏻".

"Рыбак кайфонул, шведская семья".

Ранее сообщалось, что Андрей Рыбак до участия в шоу "Холостячка" общался с девушкой, но по словам участника, у него не было любовных отношений. Отправляясь на проект, он дал ей слово, что не влюбиться в "Холостячку" Мишину и уйдет с реалити до финала. До начала проекта ему казалось, что он влюблен в эту девушку. И казалось, что он вернется после проекта и они с ней будут вместе. Так и случилось.

Напомним, Эллерт со своим конкурентом на "Холостячке" Рыбаком отправился на отдых, Мишину тоже взяли: "Вот это поворот".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина раскрыла, чем "скрепляет семью" с Эллертом после проекта: "С детства знала...".

Также Politeka писала, "Холостячка" Ксения Мишина засветила свои "тату" на идеальных ножках: "Эллерт постарался".