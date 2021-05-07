Первая украинская "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, как разоблачила своего избранника Александра Эллерта

Недавно поклонники пары заподозрили, что Александр и Ксения разбежались. К такому выводу они пришли, увидев, что влюбленные на какое-то время перестали делиться в сети совместными кадрами, а Мишина даже удалила со своей страницы посты, в которых признавалась Эллерту в своих чувствах.

Однако черезнекоторое время, Александр и Ксения стали снова появляться вместе. Пара даже приняла участие в шоу «МастерШеф». Как оказалось, это даже помогло Ксении узнать Александра с неожиданной стороны. Об этом она рассказала в своем микроблоге в Инстаграм, опубликовав совметное фото, передает Politeka.net.

«Оказывается, он круто готовит! Долго скрывал свои способности, но @masterchefstb разоблачил... А все ради чего? Ради новой сковородки. Для меня! Но теперь готовить будет он! И снова же - для меня! Девочки, ну скажите же, что мужчина в фартуке - это прекрасно со всех сторон», - написала Ксения.

Александр не оставил такой пост любимой без внимания, прокомментировав со свойственным ему юмором.

«Ещё я в совершенстве владею приложением Glovo, тоже, для тебя💚», - написал Эллерт.

Ранее Мишина показала закулисье шоу.

«Батюшки! Борется за что? За вот эту сковородку», - произносит Эллерт за кадром, показывая зрителям Мишину, а затем и саму сковородку, за которую сражались участники программы.

В свою очередь, актриса выразила надежду на то, что Эллерт сможет забрать приз домой. Она пожаловалась на то, что у них дома нет ни одной сковородки, а ее избранник их ей не покупает.

«Потому что ты ими не пользуешься», - оправдался Эллерт.

«В смысле? А вчера что я делала?», - возмутилась Ксения.

Напомним, "холостячка" Мишина огорошила появлением с Рыбаком, который бросил ее ради другой: "Вот это поворот!".

Как сообщала Politeka, Эллерт на отдыхе не устоял перед соблазном, "забыв" о Ксении Мишиной: неожиданные кадры.

Также Politeka писала, что Мишина показала, с каким настроением просыпается рядом с Эллертом.