Героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина показала, как проходит ее отдых в Одессе с возлюбленным Александром Эллертом

Как передает Politeka.net, кадрами актриса поделилась на своей странице в Инстаграм.

Пара отдыхает в Одессе вместе с другом Эллерта Андреем Рыбаком, который тоже боролся за сердце Мишиной в проекте "Холостячка" и с его новой любимой Алиной.

Ксения показала, что пока они с Алиной прошлись по ТРЦ, их избранники не устояли перед соблазном поиграть в видеоигры.

«Пока мы с Алиной тут гуляли, наши мужчины застряли где? Конечно же…», - сказала она.

«Как дела?» - обратилась Мишина к Эллерту.

«Хорошие, любовь моя», - ответил он.

Отметим, недавно 29-летний радиоведущий Андрей Рыбак решил вместе с Мишиной и товарищем устроить неожиданное парное свидание.

Судя по всему, Ксения с Эллертом и Андрей со своей девушкой Алиной находится в хороших отношениях, несмотря на участие в шоу. Теперь они даже дружат парами, танцуют в лифтах, веселятся в ресторане и не реагируют на слова хейтеров в сети.

Как известно, после проекта Рыбак сошелся со своей прежней любовью Алиной, с которой встречался до шоу. Парень признавался, что изначально шел на "Холостячку" ради пиара. Смирновой же он пообещал покинуть проект во время первых эфиров.

Напомним, что Ксения Мишина после возвращения Эллерта украсила сына "татуировками": "Папик".

Как сообщала Politeka, кадры перепалки Мишиной с Эллертом слили в Сеть, Саша раскомандовался: "Ну, началось...".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина после слухов о расставании с Эллертом рассказала о болезненном опыте: "Это не повод останавливаться".