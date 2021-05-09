Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", растрогала откровением

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм серию редких кадров из личного архива, на которых позировала вместе с мамой Натальей. На некоторых фото женщина совсем молодая, а Ксения - еще девочка.

Стоит отметить Мишина не особо распространяется о своих родителях, семье, детстве. И только во время шоу "Холостячка" актриса, требовавшая откровенности от участников, раскрылась и сама. Она рассказала, что родители развелись, когда ей было семь лет. Она осталась жить с мамой в Симферополе, но и с отцом поддерживала теплые отношения, несмотря на то, что у него появилась другая семья.

Мишина делилась, что мама для нее стала опорой и лучшей подругой. Девушка еще раз это доказала своим трепетным признанием в День матери, который отмечается 9 мая.

"Знаете ли Вы человека дороже и любимее, чем ваша мама? Этот пост я посвящаю своей маме! Мам, я хочу прокричать тебе, что благодарна тебе бесконечно! <...> Мы много с тобой прошли, но ты всегда была рядом, сильная, независимая, любящая всем сердцем. И я хочу подарить тебе лёгкую, красивую, счастливую жизнь! Ты взрастила во мне самые прекрасные и правильные качества, черты, взгляды. <...> Ты для меня больше, чем мама❤️ А для сына моего самая лучшая бабушка на свете! Мы тебя любим и будь всегда всегда рядом ❤️", - подписала кадры Мишина.

Пользователи с энтузиазмом обсудили пост:

"🔥 очень хорошие фото, вы похожи с мамой 🔥"

"Ксюш и вы лучшая мама для своего сыночка с днём ​​матери вас❤️❤️❤️"

"Что мама, что дочка обворожительны😍❤️🔥"

"У тебя и правда прекрасная мама😍 я вообще с ней как с подружкой ❤️ и эту подушку в штанах никогда не забуду😬 бубаль тебе привет @natalya_m05 ❤️"

"Мамочка! Как чудесно она выглядит, вовсе не изменилась!!!"

"Мама как сестренка"

Напомним, "холостячка" Мишина огорошила появлением с Рыбаком, который бросил ее ради другой: "Вот это поворот!".

Как сообщала Politeka, Мишина засняла, что происходит за кулисами "Мастер Шеф" с Ямой, Эллертом и Решетником: "Какие вы..."

Также Politeka писала, что Мишина показала, с каким настроением просыпается рядом с Эллертом.