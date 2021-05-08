Избранник первой украинской "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт показал забавное фото с любимой

Не успели поклонники пары отойти от их первой серьезной ссоры, как Эллерт снова подкалывает Ксению и постоянно шутит над ней, передает Politeka.net. Так, в своем аккаунте в Instagram Александр в новых сторис показал, как Ксения пьет из огромного бокала пиво или узвар, а он ее сфоткал в это время и назвал бегемотихой из-за огромного бокала.

"Моя бегемотиха. Если похожа, - подписал смешное фото Ксении Эллерт, слегка оправдываясь вконце.

Недавно Александр в соцсети показал, как не угодил Ксении, когда фотографировал ее. Она сказала, что свет осветляет ей поллица и выглядит это фотографирование кошмарно. Интересно, что в этот раз юморной настрой Эллерта Ксении не передался и она стояла на своем.

Совсем недавно актриса отписалась от Эллерта в соцсети, а также удалила со своей страницы в Instagram посты, в которых признавалась ему в любви. Также парочка долгое время не появлялась в сториз друг у друга. Через некоторое время пара помирилась, но мелкие разногласия все же возникают.

Напомним, "холостячка" Мишина огорошила появлением с Рыбаком, который бросил ее ради другой: "Вот это поворот!".

Как сообщала Politeka, Эллерт на отдыхе не устоял перед соблазном, "забыв" о Ксении Мишиной: неожиданные кадры.

Также Politeka писала, что Мишина показала, с каким настроением просыпается рядом с Эллертом.