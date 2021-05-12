Первая украинская "Холостячка" Ксения Мишина, которая выбрала Александра Эллерта в финале шоу, повторила прическу с первого свидания

Как передает Politeka.net, в своем аккаунте в Instagram в разделе Stories показала, как повторила прическу точь в точь, как на первом свидании с любимым Эллертом. На милом видео Ксения продемонстрировала процес создания шедевра на волосах с помощью спечиальной плойки.

"Обожаю эту укладку с вермен "Холостячки". Помните наше первое с Сашей свидание?", - подписала видео Мишина.

Очень легко, без особых усилий Ксения создала плавные локоны на волосах. И добавила, что именно такой плойкой пользовалась во время съемок проекта "Холостячка". С тех пор она заказала ее себе и рекламирует всем украинкам.

Стоит напомнить, что на первом свидании Мишиной и Эллерта были музыка, свечи и пространство для танца. Ксения Мишина завязала глаза и ожидала мужчину, который приготовил незабываемое свидание. Их первое свидание прошло очень романтично.

Добавим, недавно Александр в соцсети показал, как не угодил Ксении, когда фотографировал ее. Она сказала, что свет осветляет ей поллица и выглядит это фотографирование кошмарно. Интересно, что в этот раз юморной настрой Эллерта Ксении не передался и она стояла на своем.

Напомним, "холостячка" Мишина огорошила появлением с Рыбаком, который бросил ее ради другой: "Вот это поворот!".

Как сообщала Politeka, Эллерт на отдыхе не устоял перед соблазном, "забыв" о Ксении Мишиной: неожиданные кадры.

Также Politeka писала, что Мишина показала, с каким настроением просыпается рядом с Эллертом.