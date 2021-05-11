Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал эмоциональные разборки с «Холостячкой» Ксенией Мишиной

Как передает Politeka.net, соответствующее видео появилось на странице шеф-повара в ТикТок.

«Каждый день моей жизни это как сериал «Просто Мария» 😨😱 Холостячка edition», - подписал он забавный ролик.

Эктор и Ксения записали видео под озвучку из латиноамериканского сериала. При этом Мишина даже дала пощечину ресторатору.

Кадры повеселили пользователей Сети.

Популярные статьи сейчас

Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»

В "Голосі країни" наконец раскрыли правду о романе Тины Кароль и Дана Балана: "История, которая стала..."

Кошевой из "Квартал 95" устроил дома настоящие бои, жена все сняла на камеру: "Брейк"

"Уже неделю над Украиной летают": необычное явление в ночном небе попало на видео

Каменских в маленьком бикини нарвалась на критику из-за пляжных игр с подругой: "Ужас"
Показать еще

«Ксения, обожаю тебя», «Бедный Эктор», «Вай, классные какие», «Не сильно трескай Эктора, а то еще хвост отпадет», - пишут в комментариях.

@hectorjimenezbravo

Каждый день моей жизни это как сериал «Просто Мария» 😨😱 Холостячка edition» #эктор #МастерШеф #рекомендации #рек #простомария #холостяк #холостячка

♬ sonido original - Tik Toker

Напомним, недавно "Холостячка" Ксения Мишина вместе со своим избранникам Александром Эллертом приняли участие в новом сезоне кулинарного шоу "МастерШеф Селебрити".

Парочка сражалась в противоположных командах. Актриса попала к "красным фартукам", а ее возлюбленный, соответственно, к "синим".

По правилам "МастерШеф Селебрити" команды сражаются за девайс настоящего шефа — серебряную сковородку. Мишина сразу предупредила любимого, что он должен выиграть для нее этот приз, ведь у них дома нет ни одной сковородки.

Похоже, именно во время съемок проекта Эктор с Ксенией ухитрились снять и ролик для ТикТока.

Напомним, Хименес-Браво из «Мастер Шеф» сменил гражданство и похвастался новым паспортом: "Не передать словами..."

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из «Мастер Шеф» поделился своей радостью рядом с «Холостяком» Добрыниным: «Наконец-то»

Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил танцы в ванной, хвастаясь своими рельефами: смелые кадры.