Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал эмоциональные разборки с «Холостячкой» Ксенией Мишиной

Как передает Politeka.net, соответствующее видео появилось на странице шеф-повара в ТикТок.

«Каждый день моей жизни это как сериал «Просто Мария» 😨😱 Холостячка edition», - подписал он забавный ролик.

Эктор и Ксения записали видео под озвучку из латиноамериканского сериала. При этом Мишина даже дала пощечину ресторатору.

Кадры повеселили пользователей Сети.

«Ксения, обожаю тебя», «Бедный Эктор», «Вай, классные какие», «Не сильно трескай Эктора, а то еще хвост отпадет», - пишут в комментариях.

Напомним, недавно "Холостячка" Ксения Мишина вместе со своим избранникам Александром Эллертом приняли участие в новом сезоне кулинарного шоу "МастерШеф Селебрити".

Парочка сражалась в противоположных командах. Актриса попала к "красным фартукам", а ее возлюбленный, соответственно, к "синим".

По правилам "МастерШеф Селебрити" команды сражаются за девайс настоящего шефа — серебряную сковородку. Мишина сразу предупредила любимого, что он должен выиграть для нее этот приз, ведь у них дома нет ни одной сковородки.

Похоже, именно во время съемок проекта Эктор с Ксенией ухитрились снять и ролик для ТикТока.

Напомним, Хименес-Браво из «Мастер Шеф» сменил гражданство и похвастался новым паспортом: "Не передать словами..."

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из «Мастер Шеф» поделился своей радостью рядом с «Холостяком» Добрыниным: «Наконец-то»

Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил танцы в ванной, хвастаясь своими рельефами: смелые кадры.