Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал эмоциональные разборки с «Холостячкой» Ксенией Мишиной
Как передает Politeka.net, соответствующее видео появилось на странице шеф-повара в ТикТок.
«Каждый день моей жизни это как сериал «Просто Мария» 😨😱 Холостячка edition», - подписал он забавный ролик.
Эктор и Ксения записали видео под озвучку из латиноамериканского сериала. При этом Мишина даже дала пощечину ресторатору.
Кадры повеселили пользователей Сети.
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«Ксения, обожаю тебя», «Бедный Эктор», «Вай, классные какие», «Не сильно трескай Эктора, а то еще хвост отпадет», - пишут в комментариях.
Напомним, недавно "Холостячка" Ксения Мишина вместе со своим избранникам Александром Эллертом приняли участие в новом сезоне кулинарного шоу "МастерШеф Селебрити".
Парочка сражалась в противоположных командах. Актриса попала к "красным фартукам", а ее возлюбленный, соответственно, к "синим".
По правилам "МастерШеф Селебрити" команды сражаются за девайс настоящего шефа — серебряную сковородку. Мишина сразу предупредила любимого, что он должен выиграть для нее этот приз, ведь у них дома нет ни одной сковородки.
Похоже, именно во время съемок проекта Эктор с Ксенией ухитрились снять и ролик для ТикТока.
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