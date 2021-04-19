Эктор Хименес-Браво, ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф", поделился милыми снимками
Как передает Politeka.net, известный кулинар не только радует фолловером вкусными рецептами, но и охотно рассказывает о своей жизни.
«Всех с понедельником, друзья! Самое время начинать новую жизнь, бегать, изучать новый язык и садиться на диету! Если Вы ждали знак, то это он!», - написал Эктор.
Также он показал фото со своей собачкой. Кулинар уселся на диване, прислонившись к своей любимице. Пользователи Сети восхищаются милими кадрами.
«Красавчики», «Какая же смешная Лупита», «Милота», «Боже, какие же вы милашки», - пишут в комментариях.
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Как известно, уже несколько лет у Эктора живет песик породы Чоко Брюссельский гриффон. У него даже есть своя станица в Инстаграм и множество фолловеров.
Кроме того, в 2020 году кулинару на 48-й день рождения подарили еще одну собачку той же породы. Пушистую кроху он назвал Лупитой.
При этом Эктор рассказывал, что характеры питомцев совершенно разные.
«Самое любимое занятие Лупиты - бегать в лесу или в саду. Она и не заходила бы домой, если бы не завтрак, обед и ужин», - шутит кулинар.
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