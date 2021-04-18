Эктор Хименес-Браво, ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф", поделился откровениями о своих свиданиях

Как передает Politeka.net, об этом известный кулинар рассказал на своей страничке в Instagram.

«Однажды (еще в Колумбии) я пошел на свидание с прекрасной девушкой, мы много смеялись разговаривали, а на следующий день на семейном празднике оказалось, что мы родственники», - рассказал Хименес-Браво.

Произошел курьезный случай на свидании у Эктора и в Украине.

«Прихожу я в ресторан на свидание с девушкой, а она с мамой, бабушкой и моими книгами для автографа», - рассказал судья шоу "Мастер Шеф".

Кроме того, как-то девушка пришла на свидание с Эктором вместе со своим братом.

Отметим, Эктор Хименес-Браво не любит афишировать свою личную жизнь. Все же как-то в интервью он рассказал, что у него было три возлюбленные.

Первой любовью Эктора стала колумбийка Сандра. Отношения начались еще в школе, но при переезде в Боготу пара рассталась.

Также 8 лет Эктор прожил вместе с девушкой по имени Кэролайн в Канаде. Однако, когда ресторатор решил перебраться в Украину, возлюбленная его решение не поддрежала, и отношениям пришел конец.

Также известно об отношениях известного ресторатора с украинкой Анной Тягун.

Напомним, что особняк Эктора Хименес-Браво впечатлил красотой и размерами, о там можно мечтать: "Это другой мир..."

Как сообщала Politeka, Эктор из "Мастер шеф" разоткровенничался о печальных переменах в жизни: "Утром, открывая глаза..."

Также Politeka писала, что солистка KAZKA скорчила гримасу, оказавшись в объятиях Хименес-Браво из "Мастер Шеф": «Хочется сказать…»