Известный ресторатор и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал свой дом, место, в котором отдыхает душой и телом

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Эктор разместил несколько фото своего особняка, который находится в пригороде столицы. Эктор написал, что решение жить за городом считает одним из самых важных за последние годы.

"Сначала мне было страшно - сколько времени я буду проводить в дороге на работу, где я буду покупать свежий хлеб, как я смогу жить без ритма столицы? И вот я здесь, и еще ни разу не жалел о своем решении: чистый воздух, рядом лес и идеально развитая инфраструктура. И если честно, то и в пробках я меньше времени провожу", - признался довольный ресторатор.

Стоит сказать, что Хименес-Браво живет в Ирепне, где купил себе дом в коттеджном городке.

Поклонники не оставили сообщение Эктора без внимания, они отозвались на вопрос знаменитости о том, какие он забыл описать преимущество проживания в пригороде, а также выразили свое восхищение красотой и масштабами дома:

"Здравствуйте мы тоже живём в пригороде и в город не тянет все удобства есть в доме огород в город никогда не хотелось хотя до замужества жила в городе, а теперь 45 лет уже в пригороде в город ездим часто вообще я с вами солидарна🌞🌞🌞", "Спокойствие", "Эктор, вы супер мужчина!", "У Вас очень красивый дом", "Мы живём в частном доме посреди Одессы, частные дома это другой мир...❤️🙌😍", - отозвались поклонники, не забыв похвалить своего кумира.

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