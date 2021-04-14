Как раньше не будет уже никогда

Ресторатор и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился своими переживаниями

Как передает Politeka.net, новый пост известный кулинар опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram.

Эктор Хименес-Браво затронул тему, которая волнует многих украинцев, да и не только украинцев.

«Иногда перед сном я вспоминаю, как мы жили до пандемии. А утром, когда открываю глаза кажется, что все закончилось и я снова еду в свой ресторан, чтобы позавтракать и встретиться с друзьями, строю планы на отпуск и не возвращаюсь по три раза домой, потому что забыл маску. Как думаете, когда мы вернемся к привычной жизни? Но будет наш мир таким, как раньше?» - обратился ресторатор к своим фолловерам.

Отметим, мнения пользователей Сети по этому поводу разделились. Дале не многие настроены оптимистично.

«Нет не будет мир прежним...к сожалению...», «Через год два все понемногу наладится, но мир и жизнь уже не будет такой как прежде, увы», «Конечно будет, просто надо подождать», «Как раньше не будет уже некогда, конечно нужно надеяться на что-то хорошее», «Хуже только будет», - пишут в комментариях.

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