Ресторатор и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился кадрами со своего ресторана
Как передает Politeka.net, новый пост известный повар опубликовал на своей страничке в Instagram.
Эктор отметил, что его ресторан доставляет украинским медикам горячие обеды.
"Я горжусь тем, что даже в трудные времена мы остаемся людьми и находим возможности помогать друг другу", - отметил Хименес-Браво в посте, сопроводив его снимком, на котором позировал возле красного дракона.
Повар пояснил, что ресторанный бизнес сейчас терпит большие убытки и единственным способом его хоть как-то спасти, это доставка еды на дом.
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"Узнайте истинный вкус Азии", - подытожил Эктор.
Украинцы были в восторге от того, что судья "Мастер Шефа" помогает медикам во время пандемии.
"Эктор, вы молодец, что помогаете людям в трудное время", "Именно в "скрутнi часи" люди и проявляются. Когда все хорошо, замечательно посидеть в ресторане, посмеяться, потанцевать, а вот когда случается беда или какая-либо проблема, вот тут крысы и проявят себя. Всем Добра", "Вы бы лучше не работали подпольно дабы не способствовать распространению болезни. Пользы было бы явно больше", - писали в комментариях под постом Эктора.
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