Ресторатор и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво похвастался подвигом

Как передает Politeka.net, 49-летний всемирно известный шеф-повар опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежие кадры, на которых предстал за любопытным занятием (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, довольный Эктор оказался на яхте, в тесном костюме с аквалангом за спиной. Кулинар, видимо, захотел пощекотать себе нервишки опасным развлечением, решившись погрузиться под воду. Происходило это в Египте, где сейчас отдыхает судья из "МастерШеф".

"Люди погружаются под воду уже много лет. Наиболее длительное погружение произошло в 1992 году Ричардом Пресли. Он смог пробыть под водой 69 дней, используя особый подводный аппарат 🤿. Можете себе представить? Более двух месяцев 😱 Мне пока сложно поверить в эту информацию, хотя погружаться под воду - это действительно особый вид удовольствия. А Вы бы хотели повторить такой подвиг? 🛀🏼", - рассказал в подписи Эктор, раззадорив публику.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Стоит отметить, представительницы прекрасного пола оказались в восторге от подвига Хименес-Браво:

"Красивый мужчина❤️"

"Наконец-то не голый👏👍"

"Просто супер😍😘👍"

"Просто Балдеж😍!!!"

"Ихтиандр😂👏"

"Акулы не съели?"

"Браво, - ты это сделал!!!)))"

"Ааааа, какая водичка классная!!!"

"Я бы с удовольствием,но не могу долго под водой!!!"

Ранее мы рассказывали, как Эктор неожиданно открыл в себе музыкальный талант. Красавчик распахнул рубашку, блеснув подкачанным торсом, и встал за диджейский пульт.

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