Ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво похвастался новым смелым фото на отдыхе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 49-летний Хименес-Браво любит блеснуть не только кулинарными талантами, но и соблазнительными рельефами.

В этот раз Эктор позировал в одних плавках и солнцезащитных очках, стоя на белоснежной яхте.

«Голый старик и море», «Все Эктора потеряли😢 был повар стал плейбой», «Эктор, когда вы уже оденетесь? Никак не налюбуетесь?», «Отличное фото, а рецепты где?», «Эктор вы супер!!!! Восхищаюсь вами!», «Красивое фото! Красивый мужчина», «Эктор, что Вы делаете?! Вы хоть понимаете, что половина народа отпишутся, а половина из тех, что остались, слюной захлебнутся?», - пишут в комментариях.

Отметим, Эктор много времени проводит в тренажерном зале, поэтому не удивительно, что ему хочется похвастаться результатом своих усилий. Ранее судья «Мастер Шеф» признавался, что не представляет своей жизни без занятий спортом.

«Здоровые мысли в здоровом теле! Я начал активно заниматься спортом 3 года назад и теперь не представляю, как без него жил раньше. Я им все, что захочу, при этом остаюсь в форме и получаю море позитивной энергии после каждой тренировки», говорил он еще в 2019 году.

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