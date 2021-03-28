Ресторатор и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, оказывается, довольно многогранная личность

Как передает Politeka.net, 49-летний всемирно известный шеф-повар опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм новые фото, на которых показал себя за любопытным занятием.

Так, Эктор, как известно, находится сейчас в Египте, куда его пригласили на открытие фешенебельного отеля. Кроме пляжных развлечений и оценивания блюд в местных ресторанах, Хименес-Браво взялся за диджейский пульт, открыв в себе неожиданный талант и страсть к музыке.

На кадрах довольный Эктор распахнул легкую кофточку, сверкнув подкачанным и загорелым торсом, умело взявшись за агрегат.

"Пока я открываю новые таланты в @rixospremiummagawish, напишите, какую композицию поставить для Вас 🎧", - спросил он у поклонников.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"🔥 красавчик🔥"

"На Ваш выбор, красавчик!💃❤"

"Самбу🔥"

"Мне пожалуйста Александра. Пономарева. Ниченькою темною. 😍"

"Мне нравится Оля Полякова с ее всеми песнями!!!"

"Эктор вы крутой диджей"

Ранее мы рассказывали, Хименес-Браво смутил раздетым видом на яхте. Звезда поделился фото, на котором позировал в одних плавках и солнцезащитных очках, хвастаясь фигурой Аполлона.

"Как бы называлась легенда телевидения «Спасатели Малибу», если бы там снялась не Памела Андерсон, а я?", - поинтересовался он в подписи.

"Лучше бы плавки были шортиками", "Подписываешься. Ожидание: рецепты. Факт: постоянно обнаженный Эктор", "Вы повар или престарелый нудист?", - публике кадр "не зашел".

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