Известный ресторатор и судья шоу «Мастершеф» Эктор Хименес-Браво показал, как провел вечер с телеведущей Лесей Никитюк
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Эктор поделился новым фото, которое, судя по геотегу, было сделано в Египте.
«Мы с красавицей @lesia_nikituk уверены, что для идеального вечера важна только правильная компания», - написал он.
На фото Эктор Хименес-Браво обнимает улыбающуюся Лесю Никитюк за талию. На фоне видна сцена, где играют музыканты. Похоже звезды повеселились на концерте.
«Обожаю Лесю ещё со времён «Орла и решки», «Ого какие мускулы», «Очень красивые», «Полностью с вами согласна👏👏 Правильная компания - залог хорошего времяпровождения», - пишут в комментариях.
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Напомним, недавно Никитюк красовалась с другим судьей проекта.
Леся сообщила поклонникам, которые неустанно следят за ее аккаунтом, что она заехала к другу, показав известного судью проета "Мастер Шеф, Владимира Ярославского, и он сейчас нальет ей супец. Леся прижалась к ресторатору поближе, чтобы поклонники хорошенько разглядели ее друга. Раскрасневшийся Ярославский расплылся в улыбке.
При этом Никитюк подписала видео "Володя, мой любимый шеф".
Напомним, Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой.
Также Politeka писала, что загорелый судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво без одежды заставил дам изнывать от желаний: "Хватит уже…"
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