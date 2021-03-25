Известный ресторатор и судья шоу «Мастершеф» Эктор Хименес-Браво показал, как провел вечер с телеведущей Лесей Никитюк

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Эктор поделился новым фото, которое, судя по геотегу, было сделано в Египте.

«Мы с красавицей @lesia_nikituk уверены, что для идеального вечера важна только правильная компания», - написал он.

На фото Эктор Хименес-Браво обнимает улыбающуюся Лесю Никитюк за талию. На фоне видна сцена, где играют музыканты. Похоже звезды повеселились на концерте.

«Обожаю Лесю ещё со времён «Орла и решки», «Ого какие мускулы», «Очень красивые», «Полностью с вами согласна👏👏 Правильная компания - залог хорошего времяпровождения», - пишут в комментариях.

Напомним, недавно Никитюк красовалась с другим судьей проекта.

Леся сообщила поклонникам, которые неустанно следят за ее аккаунтом, что она заехала к другу, показав известного судью проета "Мастер Шеф, Владимира Ярославского, и он сейчас нальет ей супец. Леся прижалась к ресторатору поближе, чтобы поклонники хорошенько разглядели ее друга. Раскрасневшийся Ярославский расплылся в улыбке.

При этом Никитюк подписала видео "Володя, мой любимый шеф".

Напомним, Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой.

Также Politeka писала, что загорелый судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво без одежды заставил дам изнывать от желаний: "Хватит уже…"

А еще Politeka сообщала, что игривая Никитюк спустила платье перед раздетой Астафьевой.