Известный ресторатор и телеведущий Эктор Хименес-Браво снова подразнил пляжным снимком в соломенной шляпе, поиграв мускулами

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Эктор Хименес-Браво разместил пляжное фото в соломенной шляпе и очках с голым торсом на фоне пальм и песчаного берега. Известно, что телеведущий отправился на отдых в Египет.

"Моя аудитория - самая лучшая! ❤️, - написал телеведущий, - а теперь мы с вами знаем, что мы еще и волшебники! Мы навлекли солнышко ☀️ Только одними комментариями! А теперь давайте каждый напишет под этим постом свое желание и увидим, которые действительно осуществятся!

Я верю в 💯 успех."

Поклонники, которых у судьи проекта "Мастер Шеф" более миллиона, не стали ждать долгих уговоров и прокомментировали фотографию.

Фолловеры написали свои пожелания, а также не забыли о самом красавчике Экторе.

"Красавчик 🔥", "Мое желание чтобы побыстрее закончился коронавирус и локдаун", "Съездить в Италию!😍", "Большого удовольствия и позитива☀️☀️☀️🌴🌴🌴", "Ещё 😁 хочу такой загар как у Эктора", "Оххх, с*кси...", "Всем желаю добра и здоровья, детям - интересных каникул", "Эктор, молодец🙌❤️", "Щоб скоріше закінчився короновірус і відкрили всі кордони і ніколи не закривали💯", "Самый лучший повар😍😍", "Приятно отдыха❤️", "Вкусненькое что-то лучше покажи, хватит уже своими мышцами хвастаться. вот мы печем вкусняшки.✌️😁", - написали поклонники.

Напомним, что недавно Эктор разместил несколько кадров своего субботнего дня. Фото привели в восторг поклонников ведущего, женщины, которые восторгаются красотой и привлекательностью ресторатора, засыпали кубинца множеством комплиментов и комментариев.

Напомним, что "Мастер Шеф" Хименес-Браво с любимой на руках показал идеальный день в домашней обстановке: "Красивая парочка".

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