Популярный любимец женщин, ресторатор и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл самый интересующий поклонниц вопрос

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм мускулистый красавчик разместил очень горячее фото на корме корабля. Эктор надел красные легкие штаны и черную боксерскую майку, однако ветер обтянул одежду так, что она подчеркнула все достоинства ресторатора.

"Я так сильно влюблен в море, мог бы стать капитаном судна ⛴, - написал Эктор, - Перевозил бы по миру шелк или ананасы. Романтика же?".

Красивый вид на море, романтичный и мужественый Эктор приковал взгляды поклонниц, которые неустанно следят за мачо-любимчиком. Далее в своем посте судья "Мастер Шеф" пишет:

"И все же кулинария оказалась сильнее огонь, воду и ветер 🌊🔥💨 С ней у меня сложился роман длиною в жизнь."

Фолловеры, которых у ресторатора более миллиона, тут же прокомментировали фото, описав все чувства, вызванные словами и видом "морского котика". Также поклонники ответили на вопрос Эктора, "какая главная страсть в Вашей жизни?".

"Эктор, вы на этой фотке вааще супер!!!", "Бомбезно!!!🔥🔥🔥❤️", "Шикарно дуже красиво! В мене торти - це моя пристрасть! 🤩🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️💕💕💕💕✨👌", "Египет - не Африка)))))", "Красавчик🔥", "То же люблю море. Очень круто! 🔥🔥🔥", "Wow 🤩", - отозвались фанаты.

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