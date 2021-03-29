Ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво удивил смелым фото на отдыхе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм шеф-повар опубликовал весьма пикантные фото. Как известно, 49-летний Хименес-Браво может похвастаться не только кулинарными талантами, но и отменной физической формой. У себя в Инстаграм он регулярно радует поклонниц фотографиями без одежды. Особенно много таких снимков появилось во время отдыха Эктора на море.

На свежих фото он решил добавить еще больше шарма своему образу, устроив фотосессию на лошади. Эктор посветил своим железным торсом, вскружив голову женщинам.

«Этот отпуск оказался настолько непредсказуемым, полным сюрпризов и просто незабываемым. Каждый день наполнен яркими впечатлениями и хочется делиться с вами каждой минутой моего отпуска. Верхом по воде я еще не ездил. Чувствую себя героем фильма или рекламы», - признался Эктор.

В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Да, Эктор на коне)», «Огонь!», «Какой красивый», «Ковбой», «Фото бомбаааа!», «Вы шикарный. Прям с фильма», «Сразу вспомнилась реклама: "Так, я на коні!", «Мммм какой красивый мужчина. Наш любимый Эктор», - пишут пользователи сети.

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