Популярний улюбленець жінок, ресторатор і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив найбільш цікаве прихильницям питання

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram мускулистий красунчик розмістив дуже гаряче фото на кормі корабля. Ектор надів червоні легкі штани і чорну боксерську майку, проте вітер обтягнув одяг так, що вона підкреслила всі достоїнства ресторатора.

"Я так сильно закоханий в море, міг би стати капітаном судна ⛴, - написав Ектор, - перевозив би по світу шовк або ананаси. Романтика ж?".

Гарний вид на море, романтичний і мужній Ектор прикував погляди прихильниць, які невпинно стежать за своїм мачо-улюбленцем. Далі у своєму пості суддя "Майстер Шеф" пише:

"І все ж кулінарія виявилася сильнішою за вогонь, воду і вітер 🌊 🔥 💨 з нею у мене склався роман довжиною в життя."

Фолловери, яких у ресторатора більше мільйона, тут же прокоментували фото, описавши всі почуття, викликані словами і видом "морського котика". Також шанувальники відповіли на питання Ектора, " яка головна пристрасть у Вашому житті?".

"Ектор, ви на цій фотці вааще супер!!!", "Бомбезно!!!🔥 🔥 🔥 ❤ ️ ", "Шикарно дуже красиво! У мене торті-це моя пристрасть! 🤩🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️💕💕💕💕✨👌", "Єгипет - Не Африка)))))", "Красунчик🔥", "те ж люблю море. Дуже круто! 🔥 🔥 🔥 ", "Wow🤩", - відгукнулися фанати.

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