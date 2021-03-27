Ресторатор і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво здивував сміливим фото на яхті
Як передає Politeka.net, пікантний кадр відомий кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Як би називалася легенда телебачення "Рятувальники Малібу", якби там знялася не Памела Андерсон, а я?", - поцікавився Ектор у підписі до посту.
На опублікованому фото Хіменес-Браво постав в одних лише плавках, спершись на поручень яхти.
Таку сміливість 49-річної знаменитості оцінили не всі його шанувальники:
"Краще б плавки були шортиками", " Підписуєшся. Очікування: рецепти. Факт: постійно оголений Ектор", " ви кухар або старий нуддист?", "Дідусь на відпочинку", - писали в коментарях під постом.
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Раніше ми повідомляли, що суддя "Майстер шеф" опублікував фото, на якому постав з ватяними паличками в носі, чим викликав обурення своїх шанувальників.
Деякі з них пояснили, що це якась процедура краси, але публікувати таке відверте фото порахували зайвим.
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