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Ресторатор и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво удивил смелым фото на яхте



Как передает Politeka.net, пикантный кадр известный повар опубликовал на своей страничке в Instagram.



"Как бы называлась легенда телевидения «Спасатели Малибу», если бы там снялась не Памела Андерсон, а я?", - поинтересовался Эктор в подписи к посту.

На опубликованном фото Хименес-Браво предстал в одних лишь плавках, оперевшись на поручень яхты.

Такую смелость 49-летней знаменитости оценили не все его поклонники:

"Лучше бы плавки были шортиками", "Подписываешься. Ожидание: рецепты. Факт: постоянно обнаженный Эктор", "Вы повар или престарелый нуддист?", "Дедуля на отдыхе", - писали в комментариях под постом.

Ранее мы сообщали, что судья "Мастер шеф" опубликовал фото, на котором предстал с ватными палочками в носу, чем вызвал негодование своих поклонников.

Некоторые из них объяснили, что это некая процедура красоты, но публиковать такое откровенное фото посчитали лишним.

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