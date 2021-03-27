Ресторатор и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво удивил смелым фото на яхте
Как передает Politeka.net, пикантный кадр известный повар опубликовал на своей страничке в Instagram.
"Как бы называлась легенда телевидения «Спасатели Малибу», если бы там снялась не Памела Андерсон, а я?", - поинтересовался Эктор в подписи к посту.
На опубликованном фото Хименес-Браво предстал в одних лишь плавках, оперевшись на поручень яхты.
Такую смелость 49-летней знаменитости оценили не все его поклонники:
"Лучше бы плавки были шортиками", "Подписываешься. Ожидание: рецепты. Факт: постоянно обнаженный Эктор", "Вы повар или престарелый нуддист?", "Дедуля на отдыхе", - писали в комментариях под постом.
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Ранее мы сообщали, что судья "Мастер шеф" опубликовал фото, на котором предстал с ватными палочками в носу, чем вызвал негодование своих поклонников.
Некоторые из них объяснили, что это некая процедура красоты, но публиковать такое откровенное фото посчитали лишним.
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