Ресторатор і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво, виявляється, досить багатогранна особистість
Як передає Politeka.net, 49-річний всесвітньо відомий шеф-кухар опублікував у своєму мікроблозі в Instagram нові фото, на яких показав себе за цікавим заняттям.
Так, Ектор, як відомо, знаходиться зараз в Єгипті, куди його запросили на відкриття фешенебельного готелю. Крім пляжних розваг і оцінювання страв в місцевих ресторанах, Хіменес-Браво взявся за діджейський пульт, відкривши в собі несподіваний талант і пристрасть до музики.
На кадрах задоволений Ектор розкрив легку кофтинку, блиснувши підкачаним і засмаглим торсом, вміло взявшись за агрегат.
"Поки я відкриваю нові таланти в @rixospremiummagawish, напишіть, яку композицію поставити для Вас 🎧", - запитав він у шанувальників.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"🔥 красунчик🔥"
"На Ваш вибір, красунчик!💃❤"
"Самбу🔥"
"Мені будь ласка Олександра. Пономарьова. Ніченькою темною. 😍"
"Мені подобається Оля Полякова з її всіма піснями!!!"
"Ектор ви крутий діджей"
Раніше ми розповідали, Хіменес-Браво збентежив роздягненим видом на яхті. Зірка поділився фото, на якому позував в одних плавках і сонцезахисних окулярах, хвалячись фігурою Аполлона.
"Як би називалася легенда телебачення "Рятувальники Малібу", якби там знялася не Памела Андерсон, а я?", - поцікавився він у підписі.
"Краще б плавки були шортиками", "Підписуєшся. Очікування: рецепти. Факт: постійно оголений Ектор", "ви кухар або старий нудист?", - публіці кадр "не зайшов".
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