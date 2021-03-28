Ресторатор і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво, виявляється, досить багатогранна особистість

Як передає Politeka.net, 49-річний всесвітньо відомий шеф-кухар опублікував у своєму мікроблозі в Instagram нові фото, на яких показав себе за цікавим заняттям.

Так, Ектор, як відомо, знаходиться зараз в Єгипті, куди його запросили на відкриття фешенебельного готелю. Крім пляжних розваг і оцінювання страв в місцевих ресторанах, Хіменес-Браво взявся за діджейський пульт, відкривши в собі несподіваний талант і пристрасть до музики.

На кадрах задоволений Ектор розкрив легку кофтинку, блиснувши підкачаним і засмаглим торсом, вміло взявшись за агрегат.

"Поки я відкриваю нові таланти в @rixospremiummagawish, напишіть, яку композицію поставити для Вас 🎧", - запитав він у шанувальників.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"🔥 красунчик🔥"

"На Ваш вибір, красунчик!💃❤"

"Самбу🔥"

"Мені будь ласка Олександра. Пономарьова. Ніченькою темною. 😍"

"Мені подобається Оля Полякова з її всіма піснями!!!"

"Ектор ви крутий діджей"

Раніше ми розповідали, Хіменес-Браво збентежив роздягненим видом на яхті. Зірка поділився фото, на якому позував в одних плавках і сонцезахисних окулярах, хвалячись фігурою Аполлона.

"Як би називалася легенда телебачення "Рятувальники Малібу", якби там знялася не Памела Андерсон, а я?", - поцікавився він у підписі.

"Краще б плавки були шортиками", "Підписуєшся. Очікування: рецепти. Факт: постійно оголений Ектор", "ви кухар або старий нудист?", - публіці кадр "не зайшов".

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