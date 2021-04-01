Ресторатор и судья " Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, чем занимается на отдыхе

Как передает Politeka.net у себя в Instagram 49-летний Хименес-Браво не только делится вкусными рецептами, но и рассказывает о своей жизни. Так, сейчас ресторатор отдыхает в Египте, и решил поделиться впечатлениями и рассказать о своих приключениях.

Эктор посетил знаменитые египетские пирамиды, воочию увидел Сфинкса и даже покатался на верблюде.

"7 чудес света и только одно, которое люди смогли сохранить до наших дней. Наконец я увидел пирамиды собственными глазами. Сфинкса не целовал, пирамиду на ладошке не держал! Но мимо этого красавца пройти не смог, Вы меня знаете💔 пирамиды меня очаровали: их масштабность оставляет много вопросов. Когда - то я даже читал, что их строили пришельцы», - поделился судья «Мастер Шеф».

Отдых Эктора поразил пользователей сети. «Вау», «Какая красота», "Класс! Прекрасного путешествия и незабываемых впечатлений", - пишут в комментариях.

Не сдержалась даже коллега Хименеса-Браво Ольга Мартыновская. «Кайф», - прокомментировала кадры она.

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