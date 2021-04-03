Ресторатор и судья кулинарного шоу " МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал своего необычного компаньона для приготовления еды

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Эктора в соцсети.

Так, в аккаунте Эктора появилось видео домашнего блюда, которое он приготовил на ужин. При этом "помогала" ему в этом домашняя любимица Лупита. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

"Лупита весь день готовила, чтобы в 19:00 включить любимый канал @stbua и смотреть "Мастер шеф", - написал Эктор.

На опубликованных кадрах Эктор демонстрирует блюдо, которое он только что достал из духовки. На ужин кулинар приготовил дома запеченую курицу с картошкой. Один кусочек он дал на "дегустацию" Лупити.

"Лупита прелесть! Хорошая девочка! И блюдо такое аппетитное!", "Ах, эти глаза", "Жесть", "Завидую Лупите", " Лупита - вай, какая милая. Тоже буду смотреть", "Лапуля, солнышко", - пишут в комментариях.

Как известно, с сентября 2011 года Эктор Браво участвует в целом ряде кулинарных проектов на украинском телевидении. Больше всего он запомнился и полюбился публике благодаря шоу "МастерШеф", первый сезон которого вышел еще 10 лет назад.

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