Ресторатор и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво заинтриговал публику предстоящим событием

Как передает Politeka.net, 49-летний всемирно известный повар опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм серию свежих фото, променяв плавки на стильные костюмы. До этого Эктор отдыхал в Египте и чуть ли не ежедневно радовал поклонников пляжными кадрами, то на яхте, то за диджейским пультом.

"Возвращаюсь из отпуска и сразу ныряю в съемочный процесс 📽 Вы готовы к новому шоу на телеканале @stbua? Как думаете, какое шоу мы снимаем?", - спросил он у пользователей.

Глядя на одетого с иголочки Хименес-Браво, некоторые предположили, что, возможно, речь о совсем неожиданном проекте, а не об очередном сезоне "МастерШеф". Так, Эктора записали в следующие "Холостяки" - шоу, в котором за сердце завидного жениха борются сразу несколько десятков девушек.

Примечательно, что шеф-повар на сегодняшний день действительно холост. Вообще Эктор помалкивает о своей личной жизни.

"Мастер Шеф новый сезон?"; "Какой вы красивый🔥😍"; "МастерШеф дети"; "Свежий, похудевший!👍"; "Надоел, не налюбуется на себя"; "Образы просто очень красивые... Вам очень идёт...👍🏻 Мастер Шеф ??? Что то новое...удачи вам, ждём с нетерпением... Новое всегда хорошо"; "Может Холостяк?)", - отреагировали пользователи на пост Хименес-Браво.

Ранее мы рассказывали, как шеф-повар пощекотал нервишки, представ на яхте в подводном костюме с аквалангом за спиной.

"Погружаться под воду - это действительно особый вид удовольствия. А Вы бы хотели повторить такой подвиг? 🛀🏼", - спрашивал он.

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