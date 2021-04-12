Известный покоритель женских сердец ресторатор и шоумен Эктор Хименес-Браво заставил фанатов глотать слюнки шикарным видом выпечки, сделанной на своей кухне

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Эктор разместил фото, которое как нельзя лучше демонстрирует любовь ресторатора к своему делу. На фото мужчина показывает шоколадное печенье с белоснежной прослойкой.

Эктор улыбается, и видно, как он сам счастлив от полученного результата. В посте к фото судья проекта "Мастер Шеф" рассказал, что занимается в воскресное утро любимым делом.

"Как же я обожаю готовить дома на своей кухне 👨🏽🍳. Воскресенье - прекрасный повод предаться полностью любимому делу ❤️. А чем Вы любите завтракать воскресными утрами?", - поинтересовался Эктор.

Судья "Мастер Шеф" часто публикует гастрономические вкусняшки на своей странице, а также рекламирует свой Youtube-канал.

Поклонники, которых в Инстаграм у Хименес-Браво более миллиона, прокомментировали фотографию и поделились рецептами своего завтрака. Также не промолчали воздыхатели о том, какой красавчик Эктор, что смог бы осчастливить любую женщину своими кулинарными способностями. Они пишут:

"Такой мужчина пропадает, который любит готовить, мечта любой женщины 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻", "Всем хорошего настроения 💯👍🏻....", "Рецепт вкцсняшек в студио 😍😍😍😍", "На вихідних сніданок готує чоловік. Яйця варені з рідким жовтком і ще сьогодні салат з руколи+тунець+помідори чері+заправка. І, звичайно, кава...🔥", "Добрий ранок! У нас сьогодні вареники на пару, з вишнями".

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