Известный ресторатор и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво покрасовался перед поклонниками с голым торсом
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Эктор разместил фото в расстегнутой рубашке, засветив свой подкаченный торс. Для фотосессии Эктор выбрал белую рубашку с принтом черных цветков.
Мужчина снял себя в зеркало с помощью телефона. брюки Эктор выбрал размыто-розового цвета, создав гламурный эффект. В подписи к фото ресторатор написал "Давай еще".
Известно, что Эктор часто делится со своими поклонниками каларами из своей жизни, будь то рабочие моменты или в домашней обстановке. Фото холостяка-красавчика обожают женщины.
Фигура и образ знаменитости заставляет фанаток повизгивать от восторга, и с замиранием сердца следить за каждой публикацией ментора.
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Эктору наверняка льстят такие знаки внимания от женской половины его фолловеров, поэтому он не заставляет долго терпеть в ожидании очередного поста. Хотя Эктор холост, разводить демагогию о своей личной жизни шоумен не привык, он часто делится фотографиями совей любимицы собачки Лупиты.
Известно, что 49-летний всемирно известный повар после отдыха в Египте, поменял плавки на костюмы, и теперь рассказал о новых съемках в проекте для украинского телевидения.
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