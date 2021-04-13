Ресторатор и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво похвастался кадром с известной украинской певицей

Как передает Politeka.net, новый пост известный кулинар опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram.

«Мне очень нравится творческая деятельность этой прекрасной девушки», - написал он.

На снимке запечатлено, как Эктор приобнял Александру Зарицкую из группы KAZKA. При этом если ресторатор улыбается, то певица скорчила гримасу и показала язык, чем вызвала недовольство поклонниц судьи "Мастер Шефа". В комментариях к посту Эктора девушке посоветовали поучиться манерам.

«Хочется спросить у этой девушки, ей не нравится Эктор, что она язык показала? Пусть поучится этике. Поэтому хочется ей сказать: "Фу!"», «Да, Казка, интересная девушка!!! Молодец», «Супер позитивное фото», «Круто», - пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как шеф-повар пощекотал нервишки, представ на яхте в подводном костюме с аквалангом за спиной.

"Погружаться под воду - это действительно особый вид удовольствия. А Вы бы хотели повторить такой подвиг?", - спрашивал известный ресторатор.

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