Ресторатор и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво похвастался кадром с известной украинской певицей
Как передает Politeka.net, новый пост известный кулинар опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram.
«Мне очень нравится творческая деятельность этой прекрасной девушки», - написал он.
На снимке запечатлено, как Эктор приобнял Александру Зарицкую из группы KAZKA. При этом если ресторатор улыбается, то певица скорчила гримасу и показала язык, чем вызвала недовольство поклонниц судьи "Мастер Шефа". В комментариях к посту Эктора девушке посоветовали поучиться манерам.
«Хочется спросить у этой девушки, ей не нравится Эктор, что она язык показала? Пусть поучится этике. Поэтому хочется ей сказать: "Фу!"», «Да, Казка, интересная девушка!!! Молодец», «Супер позитивное фото», «Круто», - пишут в комментариях.
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Ранее мы рассказывали, как шеф-повар пощекотал нервишки, представ на яхте в подводном костюме с аквалангом за спиной.
"Погружаться под воду - это действительно особый вид удовольствия. А Вы бы хотели повторить такой подвиг?", - спрашивал известный ресторатор.
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